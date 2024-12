Acervo resgatado da enchente retorna ao Museu Municipal de Muçum

O Museu de História Julio de Castilhos (MHJC), localizado em Porto Alegre, realizou a devolução do acervo ao Museu Municipal de Muçum, no Vale do Taquari, nesta segunda-feira (9). Sob coordenação da diretora Doris Couto, a equipe do MHJC também iniciou a montagem da exposição de reabertura da Casa da Cultura e Museu Pe. Lucchino Viero (rua Barão do Rio Branco, 174) de Muçum, que poderá ser visitada pela comunidade a partir dos próximos dias. O conjunto de mais de 150 peças foi resgatado após a inundação causada pela cheia do Rio Taquari em setembro de 2023, que deixou a Instituição e grande parte do município submersos. A ação garantiu a preservação da coleção durante as novas cheias ocorridas entre novembro e maio. Agora, higienizadas, restauradas e catalogadas, as peças serão devolvidas à sua instituição original. A ação faz parte de uma cooperação técnica firmada entre a Prefeitura Municipal de Muçum e a Secretaria de Estado da Cultura, que designou o MHJC como responsável pela conservação dos itens. Durante o último ano, a coleção passou por um minucioso processo de limpeza e restauração, com o apoio de uma ampla rede de cooperação, composta pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fundação Scheffel e dedicados profissionais. Dentre os destaques, quatro máquinas de costura de couro foram encaminhadas à Fundação Ernesto Frederico Scheffel, em Novo Hamburgo, onde receberam tratamento especializado, por meio da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores de Couro, Calçados e Afins (ABRAMEQ). Além disso, trabalhos especializados em marcenaria, relojoaria e arte foram desempenhados, além de plasticidade a uma escultura de Nossa Senhora e nova encadernação aos livros do Padre Lucchino Vieiro, que dá nome ao centro cultural da cidade. O curso de Museologia da Ufrgs atuou através da disciplina de Práticas em Conservação Preventiva. Os alunos analisaram algumas peças do acervo resgatado e elaboraram um dossiê, em termos de estado de conservação e das patologias que apresentavam. Já a equipe do MHJC elaborou nova documentação museológica das peças, uma vez que as fichas originais foram perdidas na enchente, além de conceber a exposição de reabertura do Museu de Muçum.