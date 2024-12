Melodrama e excentricidade na Casa de Cultura

O espetáculo Las emociones de família, dirigido por Leo Maciel, estreia nesta quarta-feira, e tem sessão também na quinta-feira, sempre às 20h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - 6ª andar). Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e estão à venda pela plataforma EntreAtos. Melodrama inspirado nas clássicas novelas mexicanas e na estética dos filmes do diretor espanhol Pedro Almodóvar, a montagem traz à cena personagens diversos que exploram as complexidades das relações familiares, com uma carga emocional intensa. Na trama, personagens excêntricos e situações pitorescas se entrelaçam, revelando emoções cruas e sinceras.

Concertos gratuitos no Interior do Estado

A Orquestra Jovem Recanto Maestro (OJRM) realiza as últimas apresentações da sua turnê com concertos gratuitos pelo Estado. Nesta terça-feira, às 9h, o grupo faz espetáculo na Paróquia São Roque, em Faxinal do Soturno; seguindo para uma sessão (às 19h desta quarta-feira), na Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Silveira Martins; e outra (às 9h desta quinta-feira), no Centro de Eventos Municipal, em Restinga Sêca. Formada por 50 alunos e professores regidos pelo maestro e coordenador pedagógico Antônio Carlos Borges-Cunha, a OJRM apresenta obras do repertório sinfônico clássico, com peças que exploram ritmos gaúchos e latino-americanos, de autorias de compositores como Alberto Ginastera, Oscar Lorenzo Fernández e Vagner Cunha, além de temas de Carl Maria von Weber e de Franz Schubert. Os concertos ainda contam com breves comentários sobre como funciona uma orquestra e a função de cada instrumento..

Rock em prol da Casa Madre Ana