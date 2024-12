Anime de O Senhor dos Anéis

Documentário musical

A banda Calotas celebra sua produção mais recente, no documentário Vírus da felicidade, uma história de amor à arte e à natureza. O curta-metragem dirigido por Renato Chama tem 18 minutos e está disponível no canal oficial do grupo no YouTube. As locações do filme ocorreram no Morro da Antena, na Cascata do Ressaco, no Morro do Macaco e na Praia do Ibicuí. Nelas, os músicos exploram quatro canções atuais: Sputnik, Vírus da felicidade, Possibilidades e Mãos ao alto, que inauguram a incorporação de outros ritmos e elementos, transcendendo a produção da primeira fase da banda, em que a tônica era o punk rock e o hardcore. O grupo conta com Andrey Vinícius da Rocha (vocal), Vinícius Oliveira Andrioli (baixo), Sílvio Guilherme Huyer (bateria), Carlos Andrioli (guitarra) e Ronaldo dos Santos Júnior (guitarra).