Hardcore melódico no Bar Opinião

O lançamento do álbum Zero e um, em 2004, foi um marco na carreira do grupo de hardcore melódico, colocando a Dead Fish entre as grandes bandas da música nacional. Para celebrar o feito, o quarteto idealizou a atual turnê, na qual celebra as duas décadas deste que foi seu quarto disco. No repertório do show, os músicos apresentam clássicos desse trabalho, como Zero e um, Queda livre, A urgência, Tão iguais, Você e Bem-vindo ao clube. A abertura é da Trash Generator, de Montenegro.

A banda brasileira Dead Fish apresenta o espetáculo de sua nova turnê, 20 anos Zero e um, nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos custam entre R$ 60,00 (meia-entrada/1º lote) e R$ 200,00 (inteira/5º lote) e estão à venda pela plataforma Sympla.

Presença gaúcha no Festival Choro Jazz

No evento, ainda se apresentam o clarinetista italiano Gabriele Mirabassi e outros nomes da música nacional: Mônica Salmaso e André Mehmari, Jorge Helder e Lula Galvão, João Bosco Quarteto, A Cor do Som, Vanessa Moreno com participação de Pedro Martins, Bianca Gismonti, O Trio, Marcio Resende, Nayra Costa e Nonato Lima Sexteto, Trio Júlio, Jota P e François de Lima, Ivon Martinez, Armenina do Coco Fulô e Lia de Itamaracá (que será a homenageada deste ano).

O Festival Choro Jazz, que começa nesta terça-feira e segue até domingo, em Jericoacoara, no litoral do Ceará, contará com show dos músicos gaúchos Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro, Zé Caradípia, Giovanni Berti e Matheus Kleber. O quinteto se apresenta nesta sexta-feira, com um espetáculo que celebra a Música Popular Brasileira.

Da bossa nova às canções regionais

A música brasileira (da bossa nova às canções regionais) compõe o repertório do Coral UFCSPA em seu 'Concerto de Fim de Ano'. A apresentação ocorrerá nesta quinta-feira, às 20h, no Salão Nobre da Universidade (av. Sarmento Leite, 245), com entrada gratuita. As mais de 100 vozes cantarão com a regência do maestro Marcelo Rabello dos Santos.

A primeira parte do programa contará com canções como Eu sei que vou te amar, Água de beber e Águas de março, da frutífera parceria entre Tom Jobim e Vinicius de Morais. Na segunda parte do espetáculo, serão apresentadas músicas populares de diferentes regiões do País, a exemplo de Balanço do açaí, da paraense Dona Onete, conhecida como a rainha do carimbó (ritmo com influência da cultura indígena, negra e caribenha), e Depois da chuva, do cantor gaúcho Bebeto Alves, um dos principais expoentes da música popular gaúcha, com mais de 30 discos gravados.