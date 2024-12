Teatro do Bourbon Country recebe Ritchie para última apresentação do show 'A vida tem dessas coisas"

O cantor e compositor Ritchie retorna a Porto Alegre para a última apresentação do show A vida tem dessas coisas, que celebra os 40 anos de lançamento do seu álbum Voo de coração. O espetáculo acontece às 21h desta quinta-feira (5), no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80 - 2º andar). Os ingressos custam entre R$ 160,00 e R$ 320,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu.