Roberta Sá ao lado da Orquestra da Ulbra

Indicada ao Grammy Latino com o álbum Sambasá (2023), a cantora carioca conta com quase 20 anos de carreira, e se tornou uma referência entre as principais intérpretes da MPB. Dentre seus sucessos, estão ainda os discos Braseiro, de 2005 - que contou com a participação de Ney Matogrosso e canções de Chico Buarque, Teresa Cristina e Paulinho da Viola -, Que belo estranho dia pra se ter alegria (2007), Quando o canto é reza (2010) e Delírio (2015).

Apontada como uma das vozes mais gabaritadas da música brasileira contemporânea, Roberta Sá faz show inédito às 21h desta quinta-feira no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Acompanhada pela Orquestra da Ulbra, ela realiza o espetáculo Clássicos do samba, passando pelos maiores sucessos de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Alcione, Jovelina Pérola Negra e Beth Carvalho, entre outras surpresas. Os ingressos custam entre R$ 65,00 e R$ 250,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Noite sinfônica dedicada a Beethoven

A Orquestra Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) realiza na quinta-feira, às 20h, o Festival Beethoven, com uma noite inteiramente dedicada ao repertório do compositor alemão, reconhecido como um dos mais brilhantes nomes da história da música clássica e um dos maiores gênios da história da arte. Serão executadas a Terceira Sinfonia e o Concerto em Dó Maior para piano, violino, violoncelo e orquestra. A apresentação será conduzida pelo regente e diretor artístico Evandro Matté e receberá três solistas convidadas: a pianista Catarina Domenici, a violinista Brigitta Calloni e a violoncelista Martina Ströher. Os ingressos estão esgotados.

Poemas afro-gaúchos na Biblioteca Pública

A Biblioteca Pública do Estado apresentará na sexta-feira, às 19h, o espetáculo Pelo escuro - letra e música, poemas afro-gaúchos, com o grupo Desagravo. Em celebração ao Dia da Consciência Negra, serão interpretadas canções em homenagem ao poeta Oliveira Silveira. A apresentação integra o projeto poético-musical A palavra voa - poesia que se canta, tem entrada gratuita e ocorre no Salão Mourisco da BPE (Rua Riachuelo, 1190). Idealizado pelo músico e compositor porto-alegrense Vladimir Rodrigues, o espetáculo intercala canções com a leitura de poemas, a partir da adaptação musical do livro Pelo escuro - Poemas afro-gaúchos, lançado em 1977 por Silveira.