Documentário de Silvio Tendler sobre Leonel Brizola tem exibição no Theatro São Pedro

Mais recente documentário dirigido por Silvio Tendler, Brizola, Anotações para uma História será apresentado nesta segunda-feira (18), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). No longa, Tendler faz uma leitura própria da biografia do político que lutou pela Educação libertadora e que, com a Campanha da Legalidade, retardou o golpe militar contra a democracia no Brasil.