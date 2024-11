Em concerto da Ospa que esgotou ingressos, ator gaúcho avalia cenário do teatro musical no RS

Ator e músico gaúcho, Felipe Assis Brasil está entre os atuais nomes do teatro musical brasileiro. Parte significativa da formação de Felipe como artista foram os 10 anos que passou no Coro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), onde adquiriu técnica musical e experiência profissional. Após seis anos da mudança para São Paulo para investir na carreira, o cantor retornou como solista no espetáculo Clássicos da Broadway, promovido pela Ospa no último fim de semana.

No currículo e repertório, Felipe já passou pelas produções de O Fantasma da Ópera, Evita, Cinderella, Hadassa e Cabaret dos Bichos. Entusiasta do teatro musical, ele conversa com o Jornal do Comércio sobre suas experiências e o potencial do ramo no Rio Grande do Sul.

Jornal do Comércio - Grandes produções de teatro musical ficam restritas ao eixo Rio - São Paulo. Como foi tomar a decisão de se mudar para São Paulo e seguir esse sonho?

Felipe Assis Brasil - Quando eu tinha 16 anos, escrevi uma cartinha para mim mesmo dizendo que o sonho da minha vida era fazer o Raoul, que é um mocinho do musical O Fantasma da Ópera. Teve uma produção aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que eu participei no papel do Fantasma. Era uma produção de uma escola, que apesar de ter gravação, figurino, pianista ao vivo, era super amadora.



E quando abriu a audição para O Fantasma da Ópera [em São Paulo], eu disse: “Acho que é agora ou nunca que eu vou experimentar, para ter essa experiência, né?”



Eu não passei na audição de primeira, e depois de alguns meses, eles me ligaram e me chamaram para fazer parte do elenco. E aí eu não pensei duas vezes. Eu já estava com 30 anos, já estava com a minha vida bastante consolidada em Porto Alegre, já tinha meu apartamento, meu carro, tinha um emprego bom, e estava tudo dando certo para mim. Eu disse: “Vou viver essa aventura, né? Quando que eu vou viver isso de novo?". Não pensei duas vezes, me demiti dos meus trabalhos, vendi meu carro e em uma semana, duas, me mudei para São Paulo para começar a ensaiar. Em seis dias, fiz minha estreia na peça.

Felipe Assis Brasil como Raoul em O Fantasma da Ópera Felipe Assis Brasil/Instagram/Reprodução/JC

JC - O espetáculo realizado em Porto Alegre foi um sucesso - com ingressos que esgotaram em poucas horas. O que tu acreditas que faltas para incentivar mais projetos de teatro musical por aqui?

Felipe - Em um dia o concerto lotou para as duas sessões, mais de 2.200 lugares esgotaram. Isso é uma validação de que o mercado de teatro musical no Rio Grande do Sul tem público, as pessoas gostam.

Hoje, para produzir um musical que já existe, tem que comprar direito autoral, tem que fazer uma captação via lei de incentivo, captar as taxas das empresas, que pagam impostos. Existe todo um rolê de produção cultural que hoje, no Rio Grande do Sul, não acontece. Eu me pergunto porque que não tem gente produzindo grandes peças de teatro musical no RS, se a gente tem bons teatros, bons atores, bons cantores. Além disso, nem todas as produções que estão no eixo Rio-São Paulo vem para Porto Alegre.

É um gênero artístico que é super popular, conversa com as massas, emprega muita gente e traz retorno sobre investimento. A gente já sabe que o royalty de cultura é bom. Então gera um monte de empregos, diretos e indiretos. Falta dar um pouco de importância para o nosso mercado. Faltam instituições que tem poder, grandes escolas e produtoras, “Ospa’s” da vida, orquestras que resolvam investir, arriscar e propor projetos de teatro musical.

Acho que é dessas instituições, dos líderes, diretores artísticos, produtores, verem que ali tem um lugar que vai vender, vai gerar mídia, as pessoas compartilham. Porque mistura um pouco a atuação, o audiovisual, o sonho, a magia.

JC - E como foi retornar à Porto Alegre e apresentar o teu trabalho em casa?

Felipe - Voltar para Porto Alegre para mim foi um sonho incrível. Eu amo Porto Alegre. Eu amo a Ospa. Eu amei esse projeto desde o dia 1, quando me falaram sobre ele. Pra mim foi uma honra incrível estar cantando para os meus amigos, para quem estudou comigo no colégio, para familiares, para colegas da arte, ex-colegas de trabalho, de outros ramos. Foi uma junção de muitas coisas que são especiais para mim numa noite única.

JC - Quais tu acreditas serem as exigências de conhecimento e domínio para um ator de teatro musical?

Felipe - Teatro musical é um dos gêneros mais difíceis de artes dramáticas porque você não só precisa estudar teatro, mas você precisa estudar canto e também dança. Quando a gente fala de dança, existem muitos estilos, então você também tem que estudar vários: eu tive que fazer aula de jazz, de sapateado, de balé clássico, porque cada obra exige um tipo de movimento, né? Uma identidade e uma estética. Tem musicais que são mais Legit, que são cantados de uma forma um pouco mais clássica, mais lírica, e tem outros que são mais populares, mais rock. Quem canta ópera não necessariamente canta rock, então tem que se transformar numa pessoa muito versátil.



Eu acho que é um mercado um pouco elitista, porque é muito caro fazer teatro musical. Você tem que estudar muito e muitas coisas diferentes para se manter competitivo no mercado e conseguir concorrer aos papeis. É um grande desafio, e é um mercado que tem muitas coisas que estão sempre sendo lançadas, que tem um mercado Matriz, que é o Estados Unidos. Se manter atualizado com o que está lançando também é um desafio porque nem tudo chega no Brasil, nem tudo está disponível na internet.

JC - Qual foi o teu primeiro contato com o teatro musical, o que te despertou o interesse?

Felipe - Meu primeiro contato com teatro musical foi como fã - eu sempre gostei dos filmes da Disney que eram cantados no meio das falas. Isso sempre mexeu comigo, essa forma de expressão de sentimento a partir da música. O cinema começou a ter filmes musicais, mesmo os antigos que quando nasci já existiam, tipo A Noviça Rebelde. Comecei a me interessar muito pelo gênero pelo audiovisual, principalmente.

JC - Como foram as tuas primeiras experiências com o ramo?

Felipe - Com a Ospa, a gente fazia algumas óperas, alguns concertos com bailarinos, um pouco mais cênicos. Isso já me trouxe um pouco de perspectiva, ver pessoas cantando e atuando ao mesmo tempo, e me senti estimulado a tentar buscar isso também para mim.

Mas foi com uma produção de um fã clube de Harry Potter, do musical americano Very Potter Musical, que eles abriram a audição e que eu pude viver o processo de ponta a ponta: me inscrever para um teste público, concorrer por um papel, fazer um processo de ensaio de construção de personagem. Claro, com todos os desafios da simplicidade de uma coisa que não era profissional.

JC - Tu tens algum conselho para os atores e músicos gaúchos interessados no ramo?

Felipe - Meu conselho para jovens cantores e atores de teatro musical é: trabalhem a sua arte, a sua interpretação da canção, a sua técnica, e estejam prontos para usar tudo que vocês têm de munição, de repertório de portfólio pessoal na hora de criar coisas. E não se prendam a um gênero só, se mantenham atualizados nos estudos. Então, mostrar essa versatilidade, às vezes é o que vai te diferenciar para se manter empregado, para estar em várias produções, e não virar um ator de nicho – que faz só comédia, ou só canta de um jeito.