Noite celebra Luiz Melodia com Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) apresenta neste sábado (9) o Especial Luiz Melodia. O cantor e compositor Paulo Dionísio coloca sua voz no projeto, acompanhado do arranjador e multi-instrumentista Gilberto Oliveira ao violão e guitarra. Os ingressos custam entre R$30,00 e R$90,00 no Sympla.Juntos, eles revisitam a obra do mestre, passando por um repertório variado entre vinte canções clássicas do álbum Pérola Negra, bem como de outros compositores que Melodia gravou.