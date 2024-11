Projeto Sereno Canto tem show gratuito na UFRGS nesta quinta-feira

Com retirada de ingressos pelo Sympla, será possível conferir gratuitamente o Espetáculo Sereno Canto, na quinta-feira (7), às 20h. Realizado no Salão de Atos da UFRGS (av. Paulo Gama, 110), o show contará com participações de músicos e criadores de histórias de várias partes e culturas do Rio Grande do Sul. Elas integram a obra que será pré-lançada na ocasião: o livro Sereno Canto Histórias e Canções, apresentado em versão inicial e digital em 2023. O Projeto Sereno Canto foi desenvolvido a partir de conceitos psicanalíticos que se misturam aos conhecimentos e práticas no campo musical dos seus idealizadores, os músicos e psicólogos Thiago Ramil e Raul Jung. Parte da criação de uma técnica que eles chamaram de acalanto - ato de acalantar, de embalar, de cantar baixinho. A iniciativa iniciou com um trabalho voltado a crianças em acolhimento institucional, há mais de uma década na capital. No sábado dia 16 de novembro, às 18h, acontecerá o lançamento do Livro Sereno Canto Histórias e Canções, durante a programação da Feira do Livro de Porto Alegre. Além de sessão de autógrafos, haverá um bate-papo e um pocket show com autores participantes da publicação. Com projeto gráfico de Carolina Rosa e impressão da Edelbra, a obra parte da versão digital, disponibilizada há um ano no site do projeto, mas vem aprimorada com acessibilidade e as cifras e partituras. Na edição física, que será lançada, foi incorporado um QR Code com acesso para interpretação de libras e audiodescrição do livro completo. A obra também passa a se configurar como uma espécie de songbook, por incluir cifras e partituras de todas as músicas para que os leitores possam tocar elas em casa durante a leitura. Além disso, traz colagens e ilustrações novas, além de outros detalhes.Junto às criações dos músicos e psicólogos Thiago Ramil e Raul Jung, outros sete convidados participam do livro: Iracema Gah Teh Kainru - cacica da aldeia Gah Reh e Kujá (pajé) do Povo Kaingang, que conta a história em Kaingang; Clarissa Ferreira, violinista, etnomusicóloga, pesquisadora e compositora; Maurício Alves, educador social; Ara Poty, do povo Mbyá-Guarani, da região das Missões Guaraníticas, e professora infantil, que conta na língua do seu povo; Pedro Bertoldi, ator, dramaturgo e professor atuante em projetos educacionais; e Iara Deodoro, assistente social, mestra e coreógrafa do Afro-Sul Odomodé (falecida recentemente).