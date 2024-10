Punk e hardcore em festival no Opinião

A maior turnê de punk rock da América Latina, a We Are One, passa por Porto Alegre nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834). As bandas Face To Face e A Wilhelm Scream (ambas dos Estados Unidos) estão no line-up, além dos veteranos da cena local porto-alegrense Rotentix. Ingressos a partir de R$ 150,00 no Sympla.

O Face To Face é um nome consagrado dentro do punk rock, desde sempre com o vocalista e guitarrista Trever Keith à frente. De origem californiana, o quarteto foi formado em 1991 e, até o momento, já lançou doze álbuns de estúdio, sendo No Way Out But Through (2021) o mais recente.

A banda A Wilhelm Scream também aposta nas melodias, pendendo mais para o hardcore. O grupo do estado de Massachusetts surgiu em 1999 e Lose Your Delusion (2022) é o trabalho de estúdio mais atual, gravado e produzido pela banda em seu estúdio caseiro.

Conhecida no cenário rocker local, a Rotentix é patrimônio da cena independente. Tem mais de 60 sons autorais gravados e distribuídos nas principais plataformas digitais. Os shows se caracterizam por uma execução enérgica praticamente ininterrupta dessas canções.