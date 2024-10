Fernando Marco apresenta Músicas próprias e impróprias na UFCSPA

Encerrando o mês de outubro, o projeto Música na UFCSPA traz Fernando Marco com o show Músicas próprias e impróprias, na quarta-feira (30), às 19h, no Teatro Moacyr Scliar (v. Sarmento Leite, 245). A entrada é franca. O espetáculo foi selecionado no edital anual realizado pelo Núcleo Cultural, no mês de janeiro. Protagonizado por Fernando Marco (voz, violão, guitarra e ukulele), o show tem o acompanhado de Johann Alex de Souza (baixo) e José Ramos (bateria, percussão e escaleta).