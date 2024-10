Projeto Sons e Palavras destaca a cultura, a memória e a identidade afro-sul-rio-grandense em encontro gratuito neste domingo

A cantora Maria Lúcia Sampaio, o cantor e compositor Zé Caradípia, o percussionista Edu Nascimento e o poeta Mário Pirata sobem ao palco do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) neste domingo (27), às 18h para um bate-papo e um show ao vivo. No encontro, os artistas falarão sobre o papel da cultura, da memória e da identidade da comunidade afro-sul-rio-grandense e farão uma apresentação em homenagem ao legado cultural e musical de Giba-Giba, destacando a importância do cantor brasileiro na história e na contemporaneidade. O evento faz parte do Sons e Palavras, projeto que une artistas gaúchos em encontros sobre diferentes temas que envolvem a arte do Estado e que foi aprovado no Programa Retomada Cultural RS - Bolsa Funarte de Apoio a Ações Artísticas Continuadas 2024. A atividade ainda contará com tradutora de Libras, e será acessível para pessoas com deficiência, já que o centro cultural conta com elevador de acessibilidade e rampa de acesso.