Das redes sociais para o sucesso na nova MPB

Amigos de infância há mais de 25 anos, Guga Lamar e Pedro Freitaz viralizaram com vídeos gravados em pontos icônicos da Capital, com novas versões para sucessos da MPB. No último mês de agosto a dupla lançou o álbum Dentro de um pra sempre, que reúne onze faixas autorais inéditas e que já soma mais de 2 milhões de plays nas plataformas de streaming. O novo show estreia na Capital na sexta-feira, às 21h30min, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575). Ingressos no Sympla, a partir de R$ 55,00. Releituras de faixas como A Lua Q Eu T Dei, de Herbert Vianna, Coisas Que Eu Sei, de Dudu Falcão, e Balada do Amor Inabalável, de Samuel Rosa e Fausto Fawcett, estão entre os destaques da Gupe. No palco, Guga e Pedro, acompanhados por Mateus Mussatto (bateria) e por Naum Gallo (contrabaixo), também trarão faixas compostas pela dupla, como No Mesmo Tom e Efeito Você.

Um ano de Cultura a Diesel

O programa Cultura a Diesel, produzido e apresentado pela jornalista Camila Diesel, comemora um ano no ar pela FM Cultura, com mais de 50 episódios. A celebração será no Gravador Pub (Ernesto da Fontoura, 962) nesta quinta-feira, a partir das 19h, com pocket shows e discotecagem em vinil. Ingressos a R$ 20,00, na hora do evento. Entre as atrações, está o músico Marcelo Gross, que, além de tocar ao lado de Júlio Sasquat e Andy Pugliesi, ficará responsável pela discotecagem. Participante fixo do programa, ele apresenta o Toca Discos do Gross, em que abre sua discoteca particular e conta histórias sobre o álbum escolhido. A noite também terá shows de Pata de Elefante, Fernanda Copatti e Gabriela Lery (em um set de homenagem a Gal Costa) e Flu & Carlinhos Carneiro, com a participação de Valmor Pedretti.

Uma noite dedicada a Mendelssohn