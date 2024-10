Bel Medula em nova performance musical

Na quinta-feira, a artista e professora do Instituto de Artes da Ufrgs Isabel Nogueira, também conhecida como Bel Medula, apresentará sua performance musical Fermentação / InVento. O evento acontece às 19h no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), e tem entrada franca. A performance musical mistura canções, poesias, voz e piano para compor uma perspectiva sonora sobre criações que envolvem sonhos, histórias e trajetórias de mulheres na música. Pela primeira vez, Bel interpreta seus poemas e canções no formato solo de voz e piano, e o repertório conta com canções em parceria com Marília Kosby, Luciano Zanatta, Daniela Delias, Vinícius Angeli e Aimée Spolidoro. A performance tem direção de Paola Kirst. Isabel Nogueira é Bel Medula, compositora, artista sonora, produtora musical e musicóloga. Sua produção envolve música eletrônica experimental sobre tecnofeminismos e cyberancestralidade. Lançou diversos álbuns de música experimental por selos do Brasil, Itália, Peru e Estados Unidos e seis álbuns de canções pelo projeto Bel Medula. Tem artigos e livros publicados sobre música e gênero, criação sonora e pesquisa artística.

Rock experimental e sem amarras no Ocidente

Nesta quinta-feira, o Ocidente Acústico (av. Osvaldo Aranha, 960) receberá as bandas Os Resistores e Quarto Sensorial, conectadas pela criação original, sonoridades fortes e o trabalho instrumental caprichado. Eles sobem ao palco a partir das 21h, e os ingressos estão sendo vendidos no Sympla, a partir de R$ 25,00. A banda Os Resistores é um trio pós-punk-relativamente-progressivo com raízes e ramificações na música erudita, jazz e rock. As músicas são construídas a partir de improvisações, trabalhando nos limites da harmonia e do ritmo. Por sua vez, o power trio Quarto Sensorial atua desde 2007 em uma proposta que, apesar das evidentes características de post rock e free jazz, extrapola as noções de gênero e nicho.

