Da palavra, nasce a canção

O projeto poético-musical A palavra voa - poesia que se canta convida o público para assistir A carne da palavra, nesta quinta-feira (17), às 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190). A estreia do projeto aconteceu no mês de setembro, com Mágica Mistral, de Pedro Longes. A entrada é gratuita. Em duas vozes e piano, Áurea Baptista e Arthur de Faria cantam canções dos gêneros mais variados, cujos textos foram escritos por nomes como Mario Quintana, Luis Fernando Verissimo, Daniel Galera, Aldir Blanc, Caio Fernando Abreu, Haroldo de Campos, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa e Charles Bukowski, entre outros. Áurea Baptista atuou em mais de 70 curtas, longas e séries de TV. Arthur de Faria já escreveu mais de 50 trilhas para teatro e cinema e tem mestrado e doutorado em Literatura Brasileira. Para ambos, a palavra é fundamental. Era mais do que natural que um dia montassem um show, no qual Áurea cantasse canções escritas por Arthur, que são originalmente poemas e textos criados para serem lidos em livro. Dessa união nasceu o espetáculo A carne da Palavra.



Entre idas e vindas na rodovia do amor

Celso Gutfreind, poeta, escritor e psicanalista, em parceria com o cantor e compositor Antônio Carlos Falcão e o violonista, cantor e compositor, psicólogo, Alexandre Missel percorrem uma rodovia de canções permeadas pelos poemas de Celso na nova apresentação do projeto Ocidente Acústico. O trio Coração de Rodoviária se apresenta nesta quinta-feira no Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) a partir das 21h. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 30,00. A poesia e a música são amantes, cúmplices e parceiras eternas. Coração de Rodoviária traz uma hora de música, emoção e humor, com um par perfeito (no caso, um trio) mostrando que o amor não precisa ser par.

Recital gratuito da Escola da Ospa