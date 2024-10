Coringa: Delírio a Dois é escolhido para a sessão CineMaterna desta semana

Na próxima quarta-feira (16), às 14h, acontece a sessão CineMaterna na GNC do Iguatemi Porto Alegre (av.João Wallig, 1800). Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme Coringa - Delírio a Dois. As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou nos totens do cinema. A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos instituída por mães, pioneira em organizar sessões de cinema especiais para famílias com bebês de até 18 meses. Em suas sessões, há trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; sala com ar-condicionado ameno; som do filme mais baixo; ambiente levemente iluminado para que o público possa circular durante a sessão com segurança e tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham. Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.