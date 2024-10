Última edição do ano do projeto Adaptação

Projeto que discute as diferenças e as semelhanças que aproximam e afastam a literatura e o cinema, o Adaptação chega a sua quarta e última edição deste ano com um encontro dedicado ao clássico O Amante, na terça-feira, às 19h30min. As obras serão analisadas pelo jornalista e crítico de cinema Roger Lerina, que estará presencialmente com o público no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), e pelo escritor, tradutor e poeta Pedro Gonzaga, que participará ao vivo e remotamente, direto da Argentina. Os ingressos custam R$ 39,60 no valor inteiro e R$ 19,80 na meia-entrada, à venda no site e na recepção do centro cultural. Para a experiência completa, é recomendado, mas não obrigatório, que o público leia o livro, à venda nos sites da Amazon e do Google Play e/ou assista ao filme, disponível para assinantes da Max e para locação no YouTube e na Apple TV. O romance autobiográfico, escrito pela francesa Marguerite Duras, foi publicado em 1984 e adaptado para o cinema em 1992 pelo diretor Jean-Jacques Annaud, recebendo indicação ao Oscar de melhor fotografia e outras seis ao Prêmio César.