The Cure anuncia primeiro álbum em 16 anos e compartilha novo single

O The Cure confirmou o lançamento de Songs Of A Lost World, seu primeiro álbum novo em 16 anos. Junto ao anúncio, a banda de Robert Smith divulgou também o single Alone, uma faixa de quase 7 minutos que traz de volta a sonoridade mais épica e melancólica da banda inglesa.Songs Of A Lost World segue o álbum de 2008, 4:13 Dream, e foi descrito pelo vocalista como "impiedoso". O músico disse também que o lançamento "expressa o lado sombrio das experiências dos últimos anos". Sobre a primeira música divulgada, Smith disse que a composição foi imediatamente reconhecida como a música de abertura: "Esta foi a faixa que destravou o álbum. Assim que esta música foi gravada eu sabia que seria a primeira música, e senti que o álbum inteiro se formou.Songs of A Lost World, o 14º álbum da carreira do The Cure, será lançado em 1º de novembro. Produzido por Smith e Paul Corkett, ele foi gravado por Smith, Simon Gallup, Roger O'Donnell e Reeves Gabriels.O'Donnell, o tecladista do grupo, revelou este mês o diagnóstico de uma forma rara e agressiva de linfoma. Em 2023, o The Cure realizou a turnê Shows of a Lost World sem a presença do tecladista nos shows da América Latina. No Brasil, o grupo passou pelo Primavera Sound.