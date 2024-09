Music Box Estúdio recebe quarta edição do Sábado Underground

O projeto Sábado Underground foi criado em 2023 com a ideia de reunir grupos de rock das mais variadas vertentes e misturar seus públicos e estilos. Esta quarta edição acontece neste sábado (28), no Music Box Estúdio (av. Benjamin Constant, 1512), às 18h e apresenta os shows das bandas A Ordem Inversa, Os Horácios, Julio Igrejas e Chapman. Os ingressos custam R$15,00 antecipados com as bandas e R$20,00 no local.Banda de rock autoral formada em 2021 pelos músicos Felipe Messa (guitarra & vocal) e Thais Rossi (voz), A Ordem Inversa conta ainda com Chiara Abreu (baixo) e Edu Junior (bateria). A banda, no seu primeiro ano de atividades, lançou um EP com cinco músicas pelo selo Casa Sonora e segue atuando em shows e festivais. Os Horácios são uma banda de rock punk que começou seus trabalhos em setembro de 2002. O mais recente álbum, O Lado B da História, foi lançado em 2023, e terá canções no setlist de sábado. Seus integrantes são Rodrigo Stivanin (bateria), Rodrigo Rock e Alexandre Kramer (guitarras), Michele Esmalti (vocal) e Tiago Horácio (baixo e vocal).Influenciada pelo som e energia de bandas como Operation Ivy, Ramones e Cascavelletes, bem como as melodias românticas do ídolo latino Julio Iglesias, a banda Julio Igrejas criada em 1995 mostra um ska punk divertido e irreverente. Ao longo dos anos, fez show com bandas renomadas, consolidando-se como uma das principais bandas do underground gaúcho. Christian Satã (guitarra e voz), Luan Sanchotene (baixo e vocais) e Arthur Pitt (bateria) formam o grupo.Musicalmente influenciada pelo punk rock brasileiro e norte americano dos anos 80 e 90, Chapman possui letras carregadas de acidez, ironia e poesia, cantadas em português e espanhol. Em 2024, ano em que a banda celebra três décadas de atividades, dois trabalhos estão sendo lançados: Disneycrackolandz 2 e Isto é Poa e também Canoas!. Contam na formação com Pablo "Mindingo" (voz), Christopher "Charuto" (guitarra), Juliano "Canela" (baixo) e Felipe "Neb" (bateria).