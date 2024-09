Concerto da OSPA abre a 18ª Feira Literária de Viamão

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) embarca para Viamão na quinta-feira (19). O concerto marca a abertura da 18ª Flivi – Feira Literária de Viamão e acontece na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (rua Daltro Filho, 148), patrimônio histórico tombado pelo Iphan. O diretor artístico e regente titular da OSPA, Evandro Matté, comanda a apresentação, que conta com grandes clássicos da música de concerto e tem a participação do cantor lírico Alexandre Vaz como solista. O evento é gratuito, com entrada por ordem de chegada. O concerto integra a Série Interior da Temporada 2024 da OSPA, que promove a circulação da música de concerto por todo o Rio Grande do Sul. No repertório, estão obras curtas e familiares ao público, como a animada abertura da ópera Cavalaria Ligeira, de Franz Von Suppé (1819-1895), a delicada Ária, da Suíte Orquestral nº 3, de Johann Sebastian Bach (1685-1750), e a bela Valsa do Imperador, de Johann Strauss II, entre outras peças instrumentais de Ludwig van Beethoven (1770-1827), Johannes Brahms (1833-1897), Jacques Offenbach (1819-1880) e do brasileiro Alberto Nepomuceno (1864 - 1920), que vem sendo celebrado por seus 160 anos em 2024. O tenor Alexandre Vaz participa da apresentação cantando três árias extraídas das óperas Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756-1791), L'Elisir D'Amore, de Gaetano Donizetti, e O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini (1792-1868). Em cada obra, o cantor interpreta um papel diferente.