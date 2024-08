Guitarra israelense no Espaço 373

Nesta quinta-feira, às 21h, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe o guitarrista israelense Yuval Ben Lior para uma noite de seu jazz manouche, criado por Django Reinhardt na Paris dos anos 1930. Com ritmos pulsantes, virtuosismo e influências que abraçam o mundo tradicional e moderno, neste show, Yuval terá a participação do contrabaixista Marcelo Muller. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 30,00 taxas. Radicado no Rio de Janeiro desde 2000, Yuval é formado em jazz e composição pela faculdade M.I.T. de Los Angeles. Durante a pandemia, conheceu Roberto Menescal, que procurou o guitarrista para aulas de improvisação. Menescal incentivou Yuval a cantar e apresentar suas canções, e não só a sua música instrumental. Atualmente, os dois estão lançando uma série de músicas compostas e gravadas em parceria.

Memórias e artes da Diversidade Gaúcha

Em homenagem às memórias de Fernando Baril e Sylvinha Brasil, personalidades importantes no movimento da Diversidade Gaúcha, o Museu Histórico Júlio de Castilhos (Duque de Caxias, 1.205) recebe nesta semana a mostra DiversidARTE. A curadoria é de Gaio Fontella. A exposição traz a obra inédita de Baril Parada Gay, que retrata momentos em que a AIDS precisava ser desconstruída, pois na época ainda era tratada como "peste gay". Já os troféus Sylvinha Brasil, confeccionados em cerâmica por Rodrigo Nuñez e seus alunos no Instituto de Artes da Ufrgs, estarão em exposição e serão entregues a personalidades e militantes de destaque no movimento da Diversidade Gaúcha no dia 1º de setembro, na Parada LGBTQIAPN , no Parque da Redenção, com início às 12h. A mostra DiversidArte fica em cartaz de 27 a 31 de agosto, das 10h às 17h.

A voz das mulheres em um texto-manifesto