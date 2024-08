Cachorro de Alain Delon não será sacrificado como ator havia pedido; entenda

O cão de Alain Delon, astro francês morto no último domingo (18) aos 88 anos, foi motivo de esclarecimentos por parte da família do ator nesta terça-feira (20). Os parentes disseram que o cachorro Loubo não será sacrificado para acompanhar o artista no túmulo -era esta vontade de Delon.Em entrevista de 2018, ele falou sobre sua ligação com um de seus cachorros: "Eu tive 50 cães na minha vida, mas tenho um relacionamento especial com este. Ele sente a minha falta quando eu não estou lá". Ele se referia a Loubo, um pastor belga.O ator expressou um último desejo: "Se eu morrer antes do meu cão, pedirei ao veterinário que partamos juntos. Prefiro isso a saber que ele poderá morrer na beira do meu túmulo com tanto sofrimento".Por isso, a família de Delon se pronunciou, por meio da Fundação Brigitte Bardot: "Não se preocupem com Loubo!". "Ele tem seu lar e sua família." "Não será sacrificado", publicou, nas redes a organização, presidida pela ex-atriz francesa, defensora dos direitos dos animais.