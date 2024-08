As encruzilhadas de Marcelo Gross

Prestigiado como letrista, guitarrista e cantor, Marcelo Gross reuniu pela primeira vez grande parte de suas composições em um único lugar - um livro. Grosswords será lançado com um talk-show, canja musical e sessão de autógrafos na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190), instituição da Secretaria do Estado da Cultura (Sedac), nesta terça-feira, às 18h30min. A entrada é franca, e o livro estará à venda no local. A publicação é da editora paulista Aboio, foi organizada pelo jornalista Saulo Marino e tem prefácio de Paulo Miklos. A obra é uma jornada pela trajetória de mais de duas décadas do artista, desde seus primeiros passos, com o reconhecimento da banda Cachorro Grande, até o álbum solo Exilado (2022).



São Leopoldo recebe a Aldeia Sesc Capilé

Com diversas atrações culturais gratuitas, a 17ª Aldeia Sesc Capilé, em São Leopoldo, acontecerá entre os dias 14 e 18 de agosto. Com o tema Fronteiras, o evento terá início com o vocalista da banda Nenhum de Nós, Thedy Corrêa, na palestra O impacto da música na vida das pessoas, no Museu do Trem. Às 20h30min, Ernesto Fagundes e trio fazem o show de abertura, com participação especial de Renato Borghetti. Teatro, dança, literatura, música, artes plásticas e circo também compõem a programação, disponível no site do Sesc/RS. Paralelamente, acontece a Feirinha da Aldeia, com empreendedores locais. Em solidariedade aos atingidos pelas enchentes, haverá arrecadação de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e materiais escolares.

