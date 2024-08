MuseCom reabre ao público na segunda-feira

O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), será reaberto ao público na segunda-feira (5), após cerca de 90 dias fechado em virtude da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em abril e maio. A reabertura está prevista para as 10h.



A instituição, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, foi uma das 282 impactadas pelo evento meteorológico em todo o Estado. Segundo levantamento feito pela Sedac, por meio do Sistema Estadual de Cultura, entre os bens culturais afetados pelas chuvas estão 56 bibliotecas, 51 casas de cultura, 47 museus e 31 Centro de Tradições Gaúchas (CTGs).



Com danos diretos e indiretos em consequência das águas, a equipe técnica do MuseCom atuou, nos últimos dois meses, em um plano de retomada, restaurando o acesso ao prédio, intervindo com planos de conservação nos acervos históricos e requalificando as áreas afetadas no processo de inundação.



"Enfrentamos um momento muito delicado não só para o Museu e a cultura, mas para os nossos públicos em todo o Estado. Trabalhamos duro nessa retomada e esperamos com esse retorno poder voltar a contribuir com a comunidade nas dinâmicas educativas, de pesquisa e fruição", destaca o diretor do MuseCom, Welington Silva.



Para celebrar a retomada, a instituição preparou uma programação especial em alusão ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que tem seu ápice no fim de semana de 16 a 18 de agosto. Mediações temáticas, materiais educativos, oficinas e novidades no circuito expográfico estão entre as atrações.



A estreia da mostra fotográfica "Por onde andei” e a prorrogação do período de visitação da exposição "TVE 50 anos", que ficará em cartaz até novembro, finalizam a programação.



Cronograma de atividades





- Reabertura do museu para visitação e pesquisa: 5 de agosto, às 10h;



- Lançamento de novos acervos digitais nas plataformas on-line do Museu: 12 a 18 de agosto;

- Visita Mediada especial durante a semana do Dia do Patrimônio: 12 a 18 de agosto;



- Publicação nas redes sociais do museu de conteúdo elaborado junto ao projeto "Museus Conectam", parceria com o Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o CHC Santa Casa e Muhm: 12 a 18 de agosto;



- Lançamento do catálogo educativo "A história da televisão no Rio Grande do Sul": 16 de agosto;



- Lançamento da mostra fotográfica "Por onde andei": 17 de agosto a 7 de setembro;



- Oficina Serifa Kids: serigrafia para crianças e adolescentes. Atividade gratuita e aberta ao público durante o fim de semana do Dia do Patrimônio Cultural, dias 17 e 18 de agosto.