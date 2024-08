Cooperação entre botos e pescadores

Nesta terça-feira, o Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) inaugura a exposição fotográfica Pescadores, botos e tainhas: fotografias sobre a pesca cooperativa na Barra do Rio Tramandaí, às 19h. A iniciativa é fruto de parceria entre os projetos Botos da Barra, do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar/Ufrgs), e Unifoto, desenvolvido pelo Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs. O coquetel de inauguração conta com a apresentação Musicalidade e cultura popular da região praieira gaúcha, com mestre Ivan Therra, Lizzi Barbosa e Jasmine Vasconcelos e possui entrada franca. A visitação pode ser feita até 4 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

As imagens registram uma interação humanos-animais que é única no mundo: a pesca cooperativa de tainhas entre botos-de-Lahille e pescadores tradicionais, na Barra do Rio Tramandaí, entre os municípios de Imbé e Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Enquanto os botos cercam e sinalizam a localização do cardume, os pescadores capturam os peixes com o lançamento de tarrafas. Com o cardume encurralado, é possível pescar uma quantidade maior, e os botos também se beneficiam, pois fica mais fácil se alimentar dos peixes que se desorientam quando a rede bate na água.

A família de botos que hoje está presente na Barra vem ajudando pescadores a aumentarem seus ganhos e alimentarem suas famílias há gerações, desde, pelo menos, 1900. O conhecimento necessário para a interação é transmitido culturalmente tanto entre pescadores, orientados por seus pais, avós e outros pescadores mais velhos, quanto pelos botos, que aprendem a interagir com os humanos principalmente através de suas mães.