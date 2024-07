Solidariedade e perseguição

A exposição Memórias Encontradas Entre a Solidariedade e a Perseguição chega ao Brasil nesta semana, depois de passar pela Argentina, Uruguai e Chile, e estará até 16 de agosto no Foyer do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), com entrada franca e visitas das 10h às 19h, de segunda-feira a domingo. A exposição traz a história de homens e mulheres que no golpe de Pinochet - em 11 de setembro de 1973 -, ingressaram na Embaixada da Argentina, em Santiago do Chile, em busca de refúgio.

Resultado da parceria do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Brasil e da Comisión Provincial por la Memoria da Argentina, a mostra traz registros entre fotografias, documentos produzidos pela repressão e depoimentos que permitem reconstituir o desespero daqueles dias. Também compõe a exposição mesas de debate, exibição de documentários e visitas guiadas, em um esforço de memória após 40 anos do retorno à democracia na Argentina e 60 anos depois do golpe de Estado no Brasil.