Filipe Ret celebra 15 anos de carreira

Um dos nomes mais importantes da cena do rap nacional, Filipe Ret sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira com a turnê do álbum e DVD ao vivo FRXV, que celebra seus 15 anos de carreira. O rapper inicia seu show às 20h30min, e os ingressos já estão esgotados. Em dezembro do último ano, o rapper carioca lançou o DVD FRXV (Ao Vivo), trabalho que se desdobrou em um álbum que navega por todas as fases do artista. Contando com diversas participações, o DVD recebeu a certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses do lançamento. O espetáculo apresentou uma estrutura inédita na cena do rap e trap do Brasil, incluindo três telões verticais de grandes proporções, mais de 900 equipamentos de luzes, 22 metros de passarela e um palco flutuante.

Clássico infantil no Dia dos Avós

Nesta sexta-feira, considerado Dia dos Avós, o Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) recebe a peça teatral As Aventuras do Pequeno Príncipe, do Grupo Gompa, a partir das 15h. Em plenas férias escolares, a atração é uma opção para netos, avós e avôs aproveitarem um momento lúdico e de muitas reflexões. Estrelado por Manu Goulart, Jeferson Rachewsky e Letícia Paranhos, o espetáculo adapta a clássica obra literária de Saint Exupéry, contando a história de um pequeno príncipe e as aventuras que viveu em outros planetas. Ingressos, a partir de R$ 20,00, estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais e na bilheteria do Teatro. Mais informações pelo telefone (51) 3284-2000 ou pelo WhatsApp (51) 98608-5456.

Cinema gaúcho no Goethe-Institut