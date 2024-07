Baila Comigo deste final de semana homenageia Rita Lee

A próxima edição da festa Baila Comigo traz uma homenagem muito especial à estrela da música Rita Lee, padroeira da festa. O evento traz um mix musical feito sob medida para o público 50+ com os DJs Katia Suman e Bruno Suman com muito rock, pop, clássicos e muita música brasileira. A festa acontecerá neste sábado (27), a partir das 19h no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos, que já estão no quinto lote, estão à venda no Sympla a partir de R$80,00 + taxas.