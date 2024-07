Uma história de encontros entre Iberê e o Margs

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) completa 70 anos no próximo sábado. Para celebrar a data e sua gigantesca trajetória e contribuição para a arte gaúcha e brasileira, a Fundação Iberê Camargo, em parceria com o Margs, inaugura a exposição Iberê e o Margs: Trajetórias e Encontros. O evento de inauguração ocorre às 14h na Fundação Iberê (av. Padre Cacique, 2000), abrigando o acervo que, por conta da tragédia climática sofrida pelo Estado, toma conta dos corredores e paredes do segundo andar da Fundação. As visitas podem ser feitas até o dia 24 de novembro de 2024, de quarta a domingo, das 14h às 18h30min. Às quintas, a entrada é gratuita, e, de sexta a domingo, os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 30,00.

Com curadoria de Gustavo Possamai e Francisco Dalcol, a mostra aborda a duradoura relação entre Iberê Camargo (1914-1994) e o Museu (inaugurado em 27 de julho de 1954), destacando também a parceria entre as instituições. Nela, serão expostas 86 obras do artista pertencentes aos acervos tanto da Fundação, quanto do Museu. Além de obras, os acervos possuem fotos e inúmeros documentos sobre a vida de Iberê, tanto do artista quanto da pessoa, que foram doadas pelo próprio ainda em vida. A grande maioria delas nunca foi vista pelo público, especialmente desenhos - uma vez que as curadorias de Iberê focam em suas pinturas - e fotografias do artistas. Gustavo Possamai relata que cerca de 80% das obras não são conhecidas, e isso faz com que a exposição mostre "um lado praticamente obsessivo do Iberê em procurar as soluções para as pinturas. Ele desenhava o ponto principal da obra inúmeras vezes no papel para chegar à perfeição e transferi-la para a tela". Ele completa dizendo que muitas pessoas conhecerão um Iberê nunca visto a partir da mostra.

O nome da exposição vem do título da mostra de 1984 Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Margs, em comemoração aos 70 anos do artista e todos os seus encontros com o Museu de Arte do Estado. Nela, uma retrospectiva foi montada com o intuito de relembrar todos os feitos de Iberê, e as inúmeras vezes em que ele expôs seu trabalho no Museu. Ela foi seguida pelo lançamento do livro Iberê Camargo em 1985, obra que ainda hoje é considerada uma das mais completas publicações de referência sobre o artista. A exposição viajou o País, sendo realizada em diferentes locais: na Galeria Tina Presser, em Porto Alegre; na Thomas Cohn Arte Contemporânea e na Cláudio Gil Studio de Arte, no Rio de Janeiro; e na Galeria Luisa Strina, em São Paulo.

Dessa vez, as trajetórias são duas: a do museu e a do artista. Os encontros entre ambos foram diversos e marcantes ao longo dos anos. Afinal, Iberê Camargo teve suas obras exibidas na inauguração do Margs, em 1955, e, ao longo dos anos, o museu continuou a adquirir suas produções artísticas e a criar seu acervo sobre Iberê. Essas aquisições, feitas ao longo de toda a sua trajetória, são a base da exposição atual. É através dessas obras que se constrói a narrativa do vínculo profundo entre eles.

Gustavo Possamai, responsável pela obra do artista na Fundação, relata que a montagem de toda a mostra foi baseada nessas pinturas expostas por Iberê no Margs a partir de 1955. "O que se decidiu foi dar destaque às pinturas do museu. Então, da fundação, nós escolhemos desenhos e gravuras para acompanhar as obras, assim dando maior destaque às cores e à massa de tinta das pinturas". Ele completa dizendo que essa foi a melhor forma de unir os dois acervos, de modo que o museu tivesse seu destaque na celebração.

Iberê Camargo é o artista com o maior número de exposições no Margs. Até agora, foram registradas sete exposições individuais e mais de 100 coletivas. "O Iberê é uma grande referência quando tratamos de arte brasileira contemporânea, e ele está enraizado no Margs de uma forma que é difícil separarmos as trajetórias" explica o curador Francisco Dalcol.

Além da exposição, a data marca a finalização de um longo processo de digitalização de todo o acervo relacionado ao artista pertencente ao Margs. Ele, que já dura mais de um ano, tem o propósito de guardar também digitalmente a história de Iberê, e disponibilizá-la na internet para pesquisas, localização de arquivos ou conhecimentos gerais sobre o gaúcho. O ato se relaciona fortemente com o sentimento do povo gaúcho de ter visto, nos últimos meses, diversos acervos e produtos culturais serem destruídos pela enchente.

A preservação do meio ambiente sempre foi um ponto defendido por Iberê, e Dalcol reforça que "o cuidado que ele tinha para com suas obras e a preservação dos meios naturais é notório em inúmeros depoimentos dados à imprensa. Não podíamos deixar para lá o posicionamento dele em um momento tão trágico como esse".