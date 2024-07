Seleção de "doutores" palhaços

Iniciativa que espalhar a "terapia do riso" pelos quartos e corredores dos hospitais e instituições de Saúde de Porto Alegre e Canoas, a ONG Doutorzinhos busca novos voluntários para sua trupe. Ao todo são 24 vagas. As inscrições estão abertas até às 12h do dia 22 de julho ou até alcançar 200 candidatos. Para participar, é obrigatório ter mais de 18 anos, apresentar a carteira de vacinação com, ao menos, três doses da vacina contra Covid-19 e ter disponibilidade para participar das entrevistas, encontros e cursos presenciais do processo seletivo. Dentre as atividades que serão trabalhadas no curso de formação da ONG (com 72 horas de duração), os selecionados devem mergulhar na arte da palhaçaria, além de praticar e refletir, desenvolver o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, a empatia e o senso crítico, entre outras competências necessárias.

O grito de guerra de Baltazar MC

Recém-saída do forno, a faixa Booyaka é o novo single do rapper Baltazar MC. Dessa vez, o viamonense (que já gravou canções em parceria com nomes como Carlinhos Carneiro, King Jim e Tonho Crocco) contou com o acompanhamento e a letra de coautoria da catarinense MC Versa. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais. Booyaka, onomatopeia do patoá jamaicano que remete tanto a uma arma de grosso calibre quanto um grito de guerra, inicialmente nasceu como um trap de temática solta e carregado no punch roqueiro. A produção do single ficou por conta do produtor Jay-Gueto, responsável por também criar o instrumental da obra, moldando sua orientação musical para a forma de um trap rock.

Arte contemporânea gaúcha em Londres