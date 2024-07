Oficina de pintura na Gravura Galeria de Arte

A partir de julho, a Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647), além de sediar as habituais exposições de arte, retomará as oficinas oferecidas ao público. A primeira atividade inicia nesta quarta-feira, das 14h30min às 17h30min, e consiste em um Curso regular de Pintura Acrílica e Aquarela, ministrado pela professora Stella Copstein Courtes. As inscrições podem ser feitas através de e-mail ( [email protected] ) ou pelos telefones (51) 3333-1946 e (51) 99718-9258. As vagas são limitadas, e o investimento custa R$ 500,00 mensais.

As aulas do curso, que segue todas as quartas-feiras do mês de julho, são destinadas tanto a quem está começando no mundo da arte quanto àqueles já trabalham no meio e querem aprimorar seus conhecimentos. Nelas, os alunos aprenderão a utilizar a aquarela sobre papel específico para esse fim, com exercícios, misturas de tintas e aguadas. Os inscritos ainda podem optar pela técnica de pintura acrílica para utilização sobre tela, com a possibilidade também de seu uso em outras superfícies. No final, serão produzidos trabalhos completos.