Circuito Palco Giratório Sesc apresenta espetáculo de dança contemporânea, em Canoas

Uma das primeiras bailarinas negras de Goiás, Luciana Caetano estrela Adobe, espetáculo de dança contemporânea em cartaz no Teatro do Sesc Canoas (av. Guilherme Schell, 5340) nesta terça-feira (9) às 20h. A atração integra o circuito nacional do Palco Giratório Sesc, e vem sendo apresentada em diversas cidades brasileiras, com classificação livre. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, das 8h às 19h30min ou, ainda, pelo no site do Sesc-RS. A artista desembarca em Canoas para tratar, em cena, de temáticas poéticas como a terra e suas possibilidades de sustento. Em Adobe, Luciana leva a mulher negra ao centro do espetáculo. O solo é baseado em pesquisas sobre matrizes históricas da cultura afro-brasileira e, através do movimento, enfoca questões que atravessam vivências coletivas e individuais.