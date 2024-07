Homenagem a Mercedes Sosa no Domingo Clássico

Em 2024, Tatiéli Bueno celebra uma década do Tributo a Mercedes Sosa, revivendo a emoção do vasto repertório interpretado pela aclamada "voz da América Latina". Desde então, ela tem levado sua interpretação aos palcos, com canções que se tornaram ícones na história da música latino-americana. Em 2024, completam-se 15 anos da morte da cantora argentina.

A apresentação acontece neste domingo, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com entrada franca. Haverá distribuição de senhas no local, a partir das 18h.

Talk show sobre moda, arte e design em Caxias do Sul

Os speakers convidados são a empresária e artesã Lu Gastal, personalidade gaúcha reconhecida pelos dotes artísticos na produção de bonecas e peças com memória afetiva; o empresário do setor varejista Pedro Sehbe, que discorre sobre o case Magnabosco, e o gerente regional do Sebrae/Serra Gaúcha, especialista em gestão de pequenos negócios, Gustavo Rech.

Neste sábado, das 10h às 12h, o projeto Le Marché Chic promoverá um talk show exclusivo entre empreendedores e artesãos expositores, no Pátio da Estação (rua Olavo Bilac, 363), em Caxias do Sul. A apresentação, com entrada gratuita, terá mediação da especialista em marcas, Valéria Alberti.

Sintonia do jazz com a música gaúcha

Phyra é o novo trabalho em disco de Marcelo Corsetti. Buscando novas sonoridades, o músico, com 35 anos de carreira e 15 discos gravados, muda a formação de sua banda para obter cada vez mais a sintonia do jazz com a música gaúcha. Acompanhado de Dani Vargas na bateria, Cristiano Ludwig no saxofone e Mateus Albornoz no contrabaixo, ele faz show com entrada franca neste sábado, na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943), às 18h.

O grupo irá mostrar a música que se faz no Rio Grande do Sul e no mundo, buscando integração cada vez maior com o público. No repertório, todas as composições são de Corsetti, que neste show selecionou as músicas Tapajós, Kaynakani, Na viola do Teteco, Big Lark e Dark Brown, Um sol na casa de tia Beth e tio Juca, entre outras.