Tributo a David Bowie se apresenta no Ocidente

Há 52 anos, David Bowie lançava o disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que representou uma virada na carreira do autor e mudou a música popular mundial de maneira definitiva. O Ocidente Acústico recebe, nesta quinta-feira (4) às 21h no Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) a banda Ziggy Stardust, tributo ao cantor. Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$25,00. A obra conta a história de um alienígena que veio à terra trazendo uma mensagem de esperança em vista da destruição iminente do planeta devido ao esgotamento dos recursos naturais. Ziggy vira um rock star e acaba sendo destruído pelos excessos e pela adoração dos fãs. A banda formada por Marcelo Astiazara na voz, Mumu no baixo, Eliéser Lemes na bateria, Pedro Petracco nos teclados e Gabriel Guedes na guitarra, músicos conhecidos do cenário gaúcho, toca o disco na íntegra e mais algumas canções de Bowie do mesmo período.