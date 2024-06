Festerê solidário na CCMQ

A tradição de promover o Arraial do Quintana será mantida em 2024 pela Casa de Cultura Mario Quintana, mesmo com o prédio temporariamente fechado e em processo de recuperação após as enchentes. Depois do sucesso da edição de 2023, a deste ano acontece neste sábado, na Travessa dos Cataventos, a partir das 14h, em uma infraestrutura externa montada para o público.

Um dos objetivos do evento é contribuir com os estabelecimentos comerciais parceiros da Casa e impactados pelo desastre climático. Os bares Térreo e Lola e o Café Luciamaria venderão comidas e bebidas típicas de festa junina. A loja Andaime e a Livraria Taverna também marcarão presença. Além disso, como em 2023, crianças e adultos poderão participar das brincadeiras tradicionais da data, como pescaria, argola na garrafa, boca do palhaço e correio elegante. Os tíquetes são gratuitos, e as crianças receberão um brinde ao completar uma cartela com três brincadeiras.

O Arraial também contará com diversas atrações culturais. O projeto Fábrica de Gaiteiros abre a festa, às 14h. Em seguida, às 15h, Rosane Castro e Marco Araújo contam a história infantil musicada Era uma vez, conte até três, para abrir as portas da imaginação sobre a cultura brasileira, seu folclore e seus personagens. Às 16h, a banda Teo & os Camaleões vem para animar a Travessa dos Cataventos com muita música.

A realização do Arraial do Quintana busca colaborar com a retomada da programação cultural do Centro Histórico de Porto Alegre e, também, marca o início de um retorno gradual da agenda de eventos oferecidos gratuitamente pela CCMQ à comunidade. Em caso de chuva, o evento será transferido para 13 de julho.