Tudo o que Você Podia Ser, de Ricardo Alves Jr., estreia nesta quinta-feira

O filme Tudo o que Você Podia Ser, com direção de Ricardo Alves Jr. e roteiro de Germano Melo, tem sua estreia em cinemas anunciada para esta quinta-feira (20). A obra, que foi premiada na 25ª edição do Festival do Rio e que venceu o prêmio de melhor filme do público no mais recente Festival MIXBRASIL, é produzida pela EntreFilmes e pela SANCHO&PUNTA e tem distribuição da SESSÃO VITRINE PETROBRAS em pelo menos 20 cidades de todo o Brasil. O longa chega aos cinemas com preços reduzidos, acompanhado de debates, sessões especiais e eventos com a presença dos diretores e equipe.

Gravado entre dezembro de 2021 e março de 2022 em Belo Horizonte, o longa-metragem é o trabalho mais recente de Ricardo Alves Jr., que transita na criação entre o teatro e o cinema, e convidou as atrizes Aisha Brunno, Bramma Bremmer, Igui Leal e Will Soares para protagonizarem um filme em que novos olhares e narrativas sobre as vidas de pessoas LGBTQIAP+ pudessem ser retratados nas telas. Tudo o que Você Podia Ser teve sua estreia mundial como o filme de abertura do prestigiado Festival Internacional de Cinema Queer Porto, em Portugal.



Temas como comunidade, HIV, afeto e sexualidade estão entre os assuntos abordados nas cenas. A partir das experiências vividas por essas quatro amigas, o filme tece um retrato particular da cidade de Belo Horizonte, com cenas gravadas em diferentes bairros e regiões da cidade.



A música Tudo O Que Você Podia Ser, clássico do Clube da Esquina na voz de Milton Nascimento, que dá título ao longa-metragem, foi regravada especialmente para o filme pela cantora Coral, artista baiana radicada em BH, expoente da música popular brasileira na atualidade e uma das vozes da diversidade no Brasil.



Sinopse

Aisha está de partida e atravessa um dia especial na companhia das melhores amigas, Igui, Bramma e Willa. Entre risos e lágrimas, confissões e encontros afetuosos, é hora de celebrar até o limite, quando o nascer do sol se irradia sobre a beleza tocante e sincera dessa amizade. Borrando os limites entre o real e o ficcional, TUDO O QUE VOCÊ PODIA SER é um retrato autêntico da mais plena liberdade queer. Pelo olhar das personagens, viajamos pela experiência sensível, brilhante, de corpos dissidentes que nos tocam pelo reconhecimento do que nos torna melhores, humanos: o amor, os laços de amizade, a alegria de ser o que se é.