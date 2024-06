Três gerações roqueiras no Ocidente

Nesta quinta-feira, às 21h, em plena retomada de sua programação, o Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) recebe três gerações de diferentes criadores musicais gaúchos em mais uma edição do longevo projeto Ocidente Acústico. Em jornada dupla, Flu & Carlinhos Carneiro e Poty apresentarão seus lançamentos mais recentes e produções mais antigas. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 25,00. Flu & Carlinhos Carneiro é o encontro entre o baixista da mítica banda Defalla com o vocalista power pop new wave da Bidê ou Balde. No repertório, uma mistura das duas trajetórias e sons que fazem parte do recém lançado álbum Flulinhoneiro. Poty é cantor e compositor natural de Jaguarão/RS e conta com quatro trabalhos lançados, sendo um EP, dois álbuns solo e um álbum com o quarteto OBSP.

Conversas com artistas da noite LGBTQIA

Um dos mais premiados grupos teatrais do Rio Grande do Sul, a Cia. Rústica vai promover este mês suas Conversas Crocantes, na Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900). Serão três encontros, com entrada franca, que vão reunir artistas da noite LGBTQIA que se destacam na cena gaúcha. Atrizes, cantoras e performers irão dividir com o público suas experiências dentro e fora dos palcos, com mediação de Luis Francisco Wasilewski e Heinz Limaverde. O primeiro bate-papo vai ser nesta quinta-feira e terá como convidadas Charlene Voluntaire, Maria Helena Castanha (João Carlos Castanha) e Nikki Goulart. No dia 25, terça-feira, será a vez de Madblush, Laurita Leão (Lauro Ramalho) e Brenda Thompson. O encerramento, no dia 27, quinta-feira, terá as participações de Cassandra Calabouço (Newton Gafrée Júnior), Lady Cibele (Everton Barreto) e Gloria Crystal. Todos os encontros serão realizados às 19h30min.

Teatro para elaborar o luto coletivo