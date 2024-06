Feira do Livro Solidária teve música, poesia e autógrafos em Porto Alegre

Ocorreu no fim de semana a Feira do Livro Reconstrói RS, no Instituto Ling. Em parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro e com o Clube dos Editores do RS, o evento teve o objetivo de apoiar livreiros, editoras, autores, livrarias, bibliotecas comunitárias e sebos gaúchos atingidos pelas enchentes.

De acordo com a organização do evento, a meta é zerar os estoques dos livros salvos dos alagamentos.

"A Feira do Livro tem uma dupla importância. Primeiro, por marcar essa reconstrução como diz o próprio nome. E, segundo, por ser mais um evento que exalta a importância da literatura, uma das grandes vocações culturais da cidade", avaliou o jornalista e escritor Márcio Pinheiro, que autografou os livros "Viva a Várzea: histórias e personagens do futebol raiz", com outros 16 autores, e "O que não tem censura nem nunca terá: Chico Buarque e a repressão artística na ditadura militar".

A feira terminou ontem, com entrada franca e bom público. Para participar das atividades gratuitas, bastava retirar a senha na recepção do centro cultural.

O evento teve como embaixadora a jornalista Fernanda Pandolfi e, como padrinhos, os jornalistas Carlos André Moreira e Luiz Gonzaga Lopes. Apoio: Cenário de Festa Poa e Moa Cafeteria.