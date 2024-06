As Batucas propõem um mergulho na cumbia

Inspiradas por Las Chicas del Sol e outras, As Batucas propõem uma imersão pelo continente em formato de oficina, utilizando a cumbia como fio condutor. No dia 21 de junho, das 18h30min às 20h30min acontece a Imersão Batucas: Especial Cumbia. A oficina percussiva e de voz aos cuidados de Biba Meira, Julia Pianta e Raquel Pianta está com as inscrições abertas na plataforma Sympla, com valor de R$100,00. Ela irá ocorrer na rua Miguel Tostes, e o endereço completo será enviado via e-mail no momento da inscrição.

A ideia da oficina é trazer para as participantes o universo da cumbia e trabalhar algumas músicas, seja na percussão ou vocal. O objetivo é que as alunas tenham um contato mais próximo com instrumentos como o surdo, o tamborim, o agogô, a caixa e o chocalho, além de se familiarizarem com questões rítmicas, de pulso da música e da conexão com o corpo.