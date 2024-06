Equipe da CCMQ promove curso gratuito de acessibilidade em Libras

Mesmo com a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) temporariamente fechada para manutenção após as enchentes, a equipe do Projeto Educativo da Casa está ativa, viabilizando ações em outros locais da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). Ela promoverá, na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190), o curso Acessibilidade comunicacional em Libras para instituições culturais, uma formação básica gratuita que objetiva qualificar para atendimento à comunidade surda pessoas que atuam nesse tipo de espaço. Dirigida a equipes educativas e de atendimento e demais trabalhadores de instituições culturais, a capacitação será nas próximas segunda e terça-feira (17 e 18) e nas seguintes, nos dias 24 e 25, das 14h às 18h. As inscrições devem ser feitas através de um formulário, disponível no site da Sedac. O curso terá 80 vagas disponíveis e será ministrado por Carla Freitas, Karoline Torres e Liene Miranda, da Tradulibras. Ao fim da atividade, os participantes receberão certificados.Por meio de uma abordagem cidadã sobre o tema, serão explorados assuntos como o sujeito surdo e sua cultura, aspectos gerais da Libras e vocabulário básico para comunicação com esse público, bem como a valorização e a importância da Libras no âmbito da sociedade e dos espaços de educação.