Espaço 512 na luta para ReExistir

No sábado, acontece o tradicional Baile Brasa com DJ Kafu Silva, DJ Fausto Barbosa e DJ Vagner Medeiros. Domingo, acontece o clássico forró com a banda Baião de Cordel.

A campanha, lançada através da plataforma Apoia.se, possui três metas: R$ 50 mil para o pagamento de reparos imediatos necessários para abrir a casa e operar de sexta a domingo; R$ 100 mil para fazer também melhorias estruturais no telhado, pintura e ainda voltar a abrir de quinta a domingo; e ainda uma meta de R$ 150 mil para equipar melhor o espaço e abrir de segunda a domingo como ponto de cultura, fomentando ainda mais a arte independente de Porto Alegre. A campanha oferece diferentes contrapartidas que incluem ingressos para a casa, drinks cortesia e ainda a possibilidade de utilizar o quintal do espaço para fazer festas exclusivas.

No esforço para superar tudo disso, o Espaço irá reabrir nesta sexta-feira, a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 25,00 para a noite com show em dose dupla com a fanfarra Bate Sopra e o baile dos Téo & Os Camaleões. Os eventos de reabertura fazem parte da campanha para reerguer a casa.

Entrevista inédita com Tony Ramos

Tony Ramos está comemorando 60 anos de carreira neste ano, e relembra alguns de seus papéis mais marcantes em entrevista inédita que será exibida no Canal Brasil nesta sexta-feira, às 13h15min. A conversa do ator com a apresentadora Simone Zuccolotto vai ao ar no Cinejornal, e foi gravada cinco dias antes de Tony ser internado no Rio de Janeiro após ser diagnosticado com hematoma subdural.

Ao longo do papo, Tony Ramos revela seu jeito calmo de lidar com o set de filmagens, conta bastidores de Getúlio, filme de João Jardim protagonizado por ele, e relembra papéis em adaptações da literatura brasileira, como Bufo & Spallanzani, de Flávio Tambellini, que rendeu a ele o Kikito de Melhor Ator no Festival de Gramado de 2001.

O artista fala também sobre seus dois atuais projetos: a peça O Que Só Sabemos Juntos, que estava em cartaz em São Paulo com Denise Fraga, e as filmagens de A Lista, longa de José Alvarenga Júnior, no Rio de Janeiro, ambos pausados por conta de seus problemas de saúde.