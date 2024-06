Mercado das HQs vai demorar a se recuperar, avaliam autores

Considerando a "importância de participar do evento", mas impedido de sair da Capital, já que ficou desalojado, por conta do alagamento no bairro Menino Deus, o sócio-proprietário da Brasa Editora, Sandro Ferreira - mais conhecido como "Lobo" - optou por marcar presença de forma online, através de videochamadas. "Minha rua alagou e ficamos ilhados. Precisei sair de casa, deixando para trás roupas e equipamentos, como o computador que uso para emitir as notas fiscais (dos livros vendidos). Também meus pais, que são idosos e moram no bairro, tiveram a casa inundada e perderam muita coisa", conta o editor. "Foram dias intensos, de muita loucura, e ainda tínhamos voltado todos nossos investimentos para lançar três livros no Festival, o que acabou não acontecendo, pois a gráfica parou", continua.

Com passagens de avião compradas, um grande estande de exposição adquirido e planos de fechar negócios na feira com autores dentro do FIQ, Lobo "ao menos" conseguiu conversar com 20 autores, em dois dias de Rodada de Negócios, patrocinada pelo Sebrae dentro do evento. "O pessoal do Festival foi maravilhoso, pois montaram, de última hora, um ponto para a gente participar virtualmente desta atividade." O editor conta que também arranjou uma forma de enviar outros títulos da Brasa Editora (que ficam guardados em um depósito localizado em São Paulo) até o evento. "No fim, vendemos bem durante o Festival, onde recebemos muito apoio e solidariedade."

Lobo destaca que, passado esse período, as "expectativas do momento" se voltam para encontrar uma maneira de "agitar" o mercado de quadrinhos local. "Nesse meio tempo estávamos para nos mudar para a José do Patrocínio, 611 (sobreloja), onde irá funcionar a Editora. Ali, pretendemos manter também uma livraria de HQs, que deve ser inaugurada na primeira quinzena de junho, da forma que for possível, devido aos acontecimentos", observa.

Cris Camargo destaca que os artistas gaúchos estão empenhados também em ajudar os colegas que perderam tudo - ou quase tudo - nas enchentes. "Vai demorar bastante para as coisas voltarem ao normal nesse mercado, considerando que tem gráfica fechada, reduziu o número de fornecedores e os Correios estão trabalhando devagar". Guilherme Smee concorda. "O escoamento de nosso trabalho depende de termos as estradas e aeroportos abertos, o que deve demorar para voltar ao normal."