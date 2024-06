Filme inédito de Zeca Brito estreia no Canal Brasil

Filme inédito do cineasta gaúcho Zeca Brito, Hamlet estreia no Canal Brasil nesta quinta-feira (6) às 20h. Hamlet se passa em um contexto de instabilidade política no Brasil, em 2016, época na qual os jovens foram para as ruas em protestos e passeatas. No longa, Hamlet, interpretado por Fredericco Restori, se vê inquieto e se questiona sobre os pensamentos que permeiam a vida de jovens na transição da adolescência para a vida adulta. O filme retrata uma sociedade dividida, que serve como pano de fundo para o drama do personagem shakespeariano.O longa conta também com o crítico e cineasta Jean-Claude Bernardet no elenco, além de uma participação especial da ex-presidente Dilma Rousseff. Hamlet foi premiado com cinco kikitos no Festival de Cinema de Gramado em 2023, na mostra Longas Gaúchos: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Ator (Fredericco Restori). O longa conquistou também Menção Honrosa na 5ª edição do Marginal Art Festival (MAF), em Portugal.SINOPSE: Em meio ao caos político no Brasil de 2016, os estudantes secundaristas se unem aos movimentos sociais e tomam as ruas em protestos. Testemunhando um golpe de estado, o jovem Hamlet (Fredericco Restori) tem de enfrentar seus maiores fantasmas, sua transformação em adulto e seu lugar na sociedade.