School of Rock promove shows para recolher doações destinadas a artistas do RS

A School of Rock, escola de música localizada em Porto Alegre, promove neste domingo (2) o show beneficente “Qual é o tom do Rio Grande do Sul?”. Na ocasião, serão arrecadados fundos por Pix que serão destinados à classe artística do Rio Grande do Sul. O evento será realizado na Rua Benjamin Flores, 57, a partir das 10h, e terá transmissão pelo Youtube.