Artista plástico Cláudio Ramires leiloa duas obras em prol do 4º Distrito

O artista plástico gaúcho Cláudio Ramires decidiu leiloar duas de suas obras em prol do 4º Distrito de Porto Alegre, amplamente afetado pelas enchentes. O leilão ocorre de forma online e se encerra no dia 3 de junho, às 20h. Para participar, acesse o site www.pestanaleiloes.com.br. O lance inicial parte de R$9.000,00 e as ações de ajuda ocorrerão através da AAMAC - Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do RS.



As duas obras leiloadas possuem forte ligação com o estado. A primeira, CARAMELO, foi pintada sobre chapas de zinco em alusão ao material do telhado onde este cavalo resistiu por 4 dias até ser resgatado, tornando-se um símbolo da resistência do povo gaúcho.



A segunda obra, GUEDALI, aponta para a reconstrução dos jardins do RS e foi inspirada no livro O Centauro no Jardim de Moacyr Scliar. Esta obra integrará exposições internacionais durante os meses de junho a outubro de 2024, nas cidades de Andorra, Hamburgo, na Alemanha e Lisboa, Portugal, e será entregue ao comprador pelo artista no mês de novembro de 2024.



Claudio Ramires é pintor, arquiteto de informação e publicitário. Ele atua na comunicação visual desde 1980, e possui experiência em ilustração, design gráfico e direção de arte.