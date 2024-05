Custódio Galeria anuncia suspensão das atividades em decorrência de tragédia climática

Aberta há oito meses, a Custódio Galeria anunciou nesta terça-feira (28), em suas redes sociais, a suspensão das atividades. O espaço, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, será desocupado. A decisão acontece em decorrência da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, com efeitos acentuados na região central de Porto Alegre. "Apesar do pouco tempo juntos, tenho certeza que a energia da galera estará presente em todos nós por bastante tempo", diz o texto, assinado pelo idealizador da Custódio Galeria, Anderson Coelho. "Espero nos encontrarmos em breve, em um novo local, para podermos celebrar a arte e os movimentos da vida". Segundo a nota, as obras que se encontram atualmente no espaço serão devolvidas aos artistas, assim que o serviço dos Correios for plenamente restabelecido. A Custódio Galeria vinha recebendo exposições, lançamentos e intervenções artísticas, dentro de um esforço de promoção de ações afirmativas, não apenas de cunho racial, mas também de diferentes tipos de diversidade. O nome da casa remete a Custódio Joaquim de Almeida, príncipe africano que viveu na Capital do final do século XIX ao início do século XX e aconselhava governadores e membros da alta sociedade gaúcha.