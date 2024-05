Bryan Behr lança seu terceiro álbum ‘Deja Vu’

O novo álbum de Bryan Behr, Deja Vu, é lançado nesta terça-feira (28). O trabalho fala sobre a ótica do tempo sob diversas lentes e marca uma nova fase da carreira do artista, agora mais madura e com diversas outras inspirações. Ele está disponível em todas as plataformas digitais. Desde o fim de 2023, o cantor e compositor já havia lançado os singles Não vejo a hora, Quando isso vai passar?, Beijos de artifício e Azul, com a participação especial de Duda Beat.



O terceiro álbum autoral do artista mostra sua essência e versatilidade musical. Além das composições, ele também assina a direção musical. Na produção, ele contou com a parceria do produtor Paul Ralphes e de seu amigo e produtor Davi Carturani. Ao todo, eles trabalharam em 12 faixas que falam sobre vivências como amor, paixão, vida, despedidas, nostalgia e arrependimentos, sempre tendo a ótica do tempo como fio condutor.



Bryan Behr é catarinense, e teve sua primeira indicação ao GRAMMY Latino em 2023 na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. O artista tem mais de 700 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 80 milhões de visualizações no YouTube. A sonoridade de suas canções vem de referências de diversos gêneros, como pop, folk, rock e MPB.



Tracklist DEJAVU:

01 – Dejavu

02 – Não vejo a hora

03 – Amor da minha vida

04 – Big Bang

05 – Azul

06 – O amor e o tempo

07 – Um outro dia

08 – Beijos de artifício

09 – Quando isso vai passar?

10 – This is us

11 – Bonita

12 – Um pouco mais