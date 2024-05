Selo Sesc lança terceiro single de Tulipa Ruiz, Rica Amabis, Alexandre Orion e Gustavo Ruiz

Na próxima quarta-feira (29) o Selo Sesc lançará nas plataformas de streaming a faixa Dolores prestes a levitar, o terceiro single do álbum de estreia do TRAGO, novo projeto musical de Tulipa Ruiz, Rica Amabis, Alexandre Orion e Gustavo Ruiz.A música fala de uma pessoa etérea, que de tão liberta, voa. Considerada avoada por muitos, Dolores, a personagem da música, é uma mulher livre e sem amarras. O título da canção veio de um desenho de Tulipa chamado Dolores Prestes a Levitar, e a letra é inspirada na manchete de jornal do padre que voou com balões há 16 anos, no estado do Paraná.Além de Dolores prestes a levitar, outros dois singles foram lançados: Porvir e Sou eu que vou trabalhar, inspirado na música Bonde de São Januário, de Wilson Batista. O disco TRAGO terá oito faixas inéditas, além de recursos de realidade aumentada na versão física em CD. Cada faixa tem como matriz dois loops de vídeos do Instagram de Tulipa Ruiz que foram processados por Rica Amabis e transformados em samples e programações.