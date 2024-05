Série ‘Material Bruto – A Memória do Cinema Brasileiro’ estreia nesta quinta-feira

O canal Arte1 exibirá, nesta quinta-feira (30) às 20h30 a segunda temporada da série Material Bruto – A Memória do Cinema Brasileiro. Dirigida por Cavi Borges e Marco Túlio Ulhôa, com codireção de Duda Las Casas, a série terá dois episódios consecutivos nesta semana: o de Walter Lima Jr. e o de Helena Solberg. A série produz uma memória do cinema brasileiro narrada por aqueles que ajudaram a escrevê-la. Em cada programa, uma personalidade contextualiza sua obra, além de revelar influências e recordar momentos importantes da carreira. Material Bruto também resgata cenas das produções citadas, mesclando-as com depoimentos de convidados.Ao longo da temporada, outros nomes ganham destaque. São os casos de Helvécio Ratton, Eunice Gutman, Ana Maria Magalhães, Ana Carolina, Lúcia Murat, José Sette, Tereza Trautman e Joel Yamaji.